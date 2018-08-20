Продажи компьютерной игры Grand Theft Auto V превысили 100 миллионов копий

Сегодня, 19:06 \\ Мозаика

Руководитель корпорации Take-Two Штраус Зельник представил инвесторам ежеквартальный финансовый отчет. Согласно отчету, компьютерная игра жанра криминальный боевик Grand Theft Auto V продала больше 100 млн. своих копий.

Чтобы достичь такого результата, хиту компьютерных игр понадобилось 5 лет. В данный момент продажи GTA V превышают общий доход с продаж всех предыдущих частей. Также, пятая часть боевика обогнала по востребованности не менее известную игру Resident Evil.

Компания Take-Two целиком владеет американской компанией-разработчиком Rockstar Games, которая занимается созданием и выпуском в свет всех серий Grand Theft Autо. Лидирующим продуктом разработчиков остается игра Minecraft с показателем в 150 млн. проданных экземпляров.

Возможность опробовать GTA V на персональных компьютерах появилась у фанатов в апреле 2015 года.

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Автор - София Волкова
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