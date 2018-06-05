Режиссёр «Годзиллы против Кинг-Конга» дразнится новым кадрами

Давно ожидаемый поединок двух легендарных кайдзю уже довольно скоро состоится на больших экранах. Буквально недавно режиссёр фильма Адам Уингард подлил масло в огонь, запостив в интернете фото с таинственным логотипом.

Те, кто уже видел ставших частью киновселенной монстров «Годзиллу» и «Конг: остров черепа» узнают на этом фото логотип таинственной организации «Монарх», которая занимается как раз охотой на подобного рода монстров и их изучением. Как говорит сам Уингард, идея столкнуть японского короля монстров с американским уже давно сидела в головах фильмоделов со времён их первой встречи в 1962. И взявшись за проект, он стал периодически поддразнивать аудиторию различными фотографиями и рисунками на своей личной страничке в Instagram.

Но если Кинг-Конг уже успел доказать в своём сольнике, что он альфа-хищник, то Годзилле это только предстоит в грядущем фильм «Годзилла: король монстров». К счастью, в 2019 будет возможность увидеть оба фильма с очень маленьким интервалом: сиквел «Годзиллы» ожидается на март, а его бой Конгом – на май.