Выполнявшая трюки за "Чудо-Женщину" каскадерша умерла в США

Сегодня, 15:39 \\ Мозаика

Примечательно, что Китти О'Нил заслуженно называли "самой быстрой женщиной в мире". За свою жизнь она поставила больше 20 мировых рекордов скорости на земле и воде.

 Зарубежные СМИ, в том числе популярное издание The Washington Post, сообщают печальную новость, согласно которой в США скончалась известная каскадерша Китти О'Нил. В последнее время она проживала в Южной Дакоте, там же и умерла. В этом году ей исполнилось 72 года. Она прожила довольно долгую жизнь, хотя имела большие проблемы со здоровьем.

 Китти О'Нил не могла быть актрисой, так как была глухой. Тем не менее, она все равно принимала участие в съемках. Многие запомнили ее как каскадершу, выполнявшую трюки за "Чудо-Женщину". Данный телесериал выходил на американском телевидении с 1975 по 1979 годы. Для одной из сцен О'Нил пришлось прыгнуть вниз с высоты 12-го этажа. При этом, она должна была падать с распростертыми в стороны руками.

 Ее не стало 2 ноября. СМИ сообщают, что трагедия случилась с ней из-за пневмонии. Стоит отметить, что в 1960-х у каскадерши из США нашли рак, однако она успешно перенесла удаление нескольких опухолей, после чего продолжила карьеру.

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Автор - Мартина Корф
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