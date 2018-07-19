Вышел трейлер к фильму «Маугли: легенды джунглей» от Netflix

Официальный YouTube-канал Netflix 7 ноября опубликовал трейлер к своему новому фильму «Маугли: легенда джунглей» («Mowgli: Legend of the Jungle»). Картина станет экранизацией знаменитого произведения Редьярда Киплинга.

За режиссуру фильма взялся актер Энди Серкис. Также он сыграет роль медведя Балу. В роли главного героя появится Роэн Чанд, сыгравший эпизодическую роль в «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли» в 2017 году. Пантера Багира заговорит голосом Кристиана Бейла, звезда сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч озвучит тигра Шерхана. Питон Каа заговорит голосом Кейт Бланшетт.

«Книга джунглей» Редьярда Киплинга рассказывает о мальчике, которого воспитали волки. Он считает себя таким же, как и животные, которые окружали его с детства. Вскоре Маугли узнает много нового о себе. Ему предстоит защитить себя и своих друзей из животного мира от вторжения людей в джунгли.

В мае 2017 года компания Netflix анонсировала телесериал по мотив романов польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». Этот проект является самым ожидаемым от Netflix сразу после завершения сериала «Игра престолов», которое состоится в 2019 году. Ожидается, что по качеству и масштабу съемок «Ведьмак» составит достойную конкуренцию «Игре престолов». Роль Ведьмака (Геральта из Ривии) сыграет Генри Кавилл.