Новый сериал по «Властелину колец» может провалиться

Готовится к созданию новый сериал по мотивам книг Дж.Р.Р. Толкина. Но есть ли смысл ворошить историю, которая так и не была окончена?

На данный момент известно, что грядущий сериал с уже заявленным бюджетом в 1 миллиард долларов США должен быть готов не позже 2021 года (а на основе материалов из Hollywood Reporter сериал можно ожидать даже в 2020). Ожидается, что сюжет будет повествовать о молодом Арагорне, что определяет сериал по сюжету как приквел к «Властелину колец». Являясь одним из наиболее колоритных персонажей, волшбеник Гендальф также ожидается в числе главных действующих лиц. Но вот таков был ответ сыгравшего роль Гендальфа во всех фильмах актёра Йена Маккеллена в интервью на Radio 2 в декабре прошлого года: «Положительно я ещё не отвечал, поскольку меня ещё не звали. Гендальфу уже более 7000 лет, так что я ещё и не такой уж старик».

На первый взгляд идея может показаться очень даже и неплохой, если только не начать копать глубже и пытаться читать между строк. Перед фильмоделами стоит сложнейшая задача, которую может и не выйти реализовать. Было бы глупо оспаривать огромный вклад профессора Толкина в современную фентези-литературу, равно как и называть созданный им мир (далее – Легендариум) скучным. Но и столь же некорректно было бы соглашаться со мнением непросвещённого большинства о том, что Легендариум является одним из самых целостных и проработанных. Если, допустим, «Хоббит» и следующий за ним по хронологии сюжета «Властелин колец» являются целостными произведениями, то следующие работы профессора как раз таки наполнены сюжетными дырами, противоречиями и неопределённостью. И если копать глубже, то это будет куда более заметно, чем в той же книжной вселенной «Песни льда и огня» у Джорджа Мартина или даже игровой вселенной «The Elder Scrolls».

Другие знаменитые книги профессора известны в миру как «Сильмариллион» и «Книга утраченных сказаний». Их объединяет одна общая черта – они были изданы под редакцией Кристофера Толкина (сын профессора) и основаны лишь на черновиках давно почившего писателя. По своей структуре они являются прекрасной попыткой грамотно сгруппировать разрозненные и очень часто – особенно в «Книге утраченных сказаний» - противоречащие друг другу моменты.

Профессор воспринимал свой Легендариум как своего рода opus magnum, а потому с течением лет и накоплением жизненного опыта менялись и его представления о создаваемом им мире. Даже его сын Кристофер заявлял, что уже после издания «Сильмариллиона» он обнаружил ранее невиданные им отцовские черновики, где многие моменты были сильно преображены. Например, у профессора было сразу несколько версий о создании расы орков. Таким образом можно сделать вывод, что сказочный мир Легендариум, пусть и во всём своём многообразии, привлекательности и загадочности, является, к огромному сожалению, незаконченным. А посему экранизация его если и должна случиться, то уже силами тех людей, которые в этом опыт имеют. А, как уже известно, успешно экранизировавший «Хоббита» и «Властелина колец» Питер Джексон в создании сериала участвовать не будет.

Возможно, более молодое и непросвещённое поколение таки воспримет сериал, но всё ещё существующий большой процент фанатов книжного творчества Толкина по всем вышеуказанным причинам вряд ли сможет принять новую поделку, не говоря уже о положительной реакции. Но, тем не менее, творчество Джона Толкина и по сей дей продолжает вдохновлять молодых авторов на создание прекрасных и волшебных сказок о бессмертных ценностях и добродетелях. Что уж там, даже Джоана Роулинг и Джордж Лукас создавали свои сказочные вселенные, основываясь на использованной Толкином сюжетной фабуле.