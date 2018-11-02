В Татарстане появятся аудиокниги на родном языке

Сегодня, 10:20 \\ Мозаика

Аудиокниги на татарском языке начали записывать на студиях в Казани.

В Татарском книжном издательстве, под патронажем президента республики Рустама Минниханова стартовал проект по озвучиванию литературных произведений местных писателей. По словам руководителя издательством Ильдара Сагдатшина, выпуск аудиокниг будет осуществляться плавно, в несколько этапов.

«Начали озвучивать книги в условиях студии звукозаписи. До конца года должны выпустить произведения Мажита Гафури, Фатиха Амирхана и Дердменда. Кроме того, начались работы по записи татарских народных сказок», - рассказал Ильдар. Он сообщил, что над проектом работают многие известные артисты, ведущие и дикторы радио и телевидения Татарстана. К озвучиванию сказок удалось привлечь Данию Нуруллину, Халима Залялова и Ильтазара Мухамматгалиева. Так же ожидается участие известных артистов: Гузели Сибгатуллиной, Зульфии Шамсуаровой и многих других культурных деятелей Татарстана.

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Автор - Антон Словацкий
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