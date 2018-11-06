Потомок художника Ван Дейка обнаружил, что является его двойником

Музыкант и продюсер Хельге Антонис Ван Дейк посетил Эрмитаж, где обнаружил на портретах своего двойника. Оказалось, что Ван Дейк очень похож на своего предка, который является автором этих портретов.

Фламандский художник Антонис ван Дейк работал в стиле барокко. Его династия продолжается до сих пор. Интересно, что в семье чтят традицию, в соответствии с которой старшего сына называют именем Антонис. Интересно, что так заведено в династии с 1600-х годов.

Музыкант решил посетить Эрмитаж, чтобы увидеть работы своего знаменитого и талантливого предка. Ван Дейк был поражен. Оказалось, что на одном из автопортретов художника продюсер узнал себя. Он даже сделал фотографию в качестве подтверждения. На ней видно полотно живописца, на фоне которого Ван Дейк держит смартфон со снимком себя самого, только в детстве.

Администрация музея была точно также удивлена необычным случаем. В аккаунте Эрмитажа социальной сети Instagram были опубликованы сделанные музыкантом фотографии. Сообщается, что портрет был написан в 1620-х годах. Известно, что этот автопортрет, вызвавший столько восторженных отзывов, был приобретен музеем в Париже в 1772 году. Пользователи отметили, что продюсер действительно очень похож на своего прославленного предка.