Ростовский Кремль покажет картины русского авангарда

Сегодня, 15:06 \\ Мозаика

В ноябре музей-заповедник «Ростовский кремль» отмечает юбилей – 135 лет. В честь этого события будет открыта выставка русских авангардистов под названием «Хвост кометы». Посетителей ожидает 44 картины, которые ростовский музей получил еще в 1922 году.

Открытие выставки запланировано 9-го ноября на 16:30. Ожидается, что культурное мероприятие привлечет не только россиян, но и гостей страны.

Наталия Каровская, директор музея, призналась, что выставка картин русского авангарда является давней мечтой команды музея. Также, это станет большим событием для всех поклонников изобразительного искусства. Директор добавила, что музей-заповедник, несмотря на долгие года существования, продолжает идти в ногу со временем и развиваться.

«Ростовский кремль» был открыт 28 октября 1883 года. Он входит в число особо ценных объектов культурного достояния народов России. В 2018 году музей-заповедник включили в предварительной список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4 ноября Центральный выставочный зал «Манеж» представил выставку «Сокровища музеев России», на которую было привезено больше 280 самых главных экспонатов России из музеев разных уголков страны. Выставка с подобным разнообразием картин состоялась в стране впервые.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Новая версия «Diablo» от Blizzard разочаровала фанатов

Каждый год компания – разработчик компьютерных игр «Blizzard» традиционно радует своих поклонников новыми захватывающими проектами или обновлениями. Но в этом году фанатов ждало большое разочарование...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

В низком рейтинге фильма "Крымский мост" виноваты боты

 Эксперты уверены, что низкий рейтинг картины "Крымский мост. Сделано с любовью"...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

На Красной площади проходит генеральная репетиция военного парада

 О запланированном мероприятии СМИ уже писали несколько дней назад. Тогда сообщалось, что...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ