Ростовский Кремль покажет картины русского авангарда

В ноябре музей-заповедник «Ростовский кремль» отмечает юбилей – 135 лет. В честь этого события будет открыта выставка русских авангардистов под названием «Хвост кометы». Посетителей ожидает 44 картины, которые ростовский музей получил еще в 1922 году.

Открытие выставки запланировано 9-го ноября на 16:30. Ожидается, что культурное мероприятие привлечет не только россиян, но и гостей страны.

Наталия Каровская, директор музея, призналась, что выставка картин русского авангарда является давней мечтой команды музея. Также, это станет большим событием для всех поклонников изобразительного искусства. Директор добавила, что музей-заповедник, несмотря на долгие года существования, продолжает идти в ногу со временем и развиваться.

«Ростовский кремль» был открыт 28 октября 1883 года. Он входит в число особо ценных объектов культурного достояния народов России. В 2018 году музей-заповедник включили в предварительной список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4 ноября Центральный выставочный зал «Манеж» представил выставку «Сокровища музеев России», на которую было привезено больше 280 самых главных экспонатов России из музеев разных уголков страны. Выставка с подобным разнообразием картин состоялась в стране впервые.