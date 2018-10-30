Сериал «Декабристка» стартует на НТВ 12 ноября

Сегодня, 13:43 \\ Мозаика

В сериале о женщине, последовавшей за мужем в ссылку, снялись Светлана Иванова и Дмитрий Муляр.

Телеканал НТВ готовит для зрителей новую премьеру. С 12 ноября в эфире начнется показ нового сериала «Декабристка». В фильме пойдет речь о 50-х годах прошлого века. По сюжету, основанному на реальных событиях, сотрудница одного из районных судов Москвы готовится выйти замуж за адвоката. Однако, мужчину арестовывают по доносу и ссылают в Сибирь. Девушка бросает все и отправляется следом за женихом. В «Декабристке» зрители увидят полюбившихся актеров: Светлану Иванову, Сергея Пускепалиса, Дмитрия Муляра, Вячеслава Манучарова и многих других.

По словам исполнительницы главной роли Светланы Ивановой, такую роль она приняла с радостью, потому что очень редко предлагают сыграть настоящую героиню, женщину, от решения которой зависит почти все. Актриса отметила, что динамичное развитие сюжета привлечет разную аудиторию. Дмитрий Муляр прокомментировал свое участие в сериале, как в интересной истории, основанной на реальном человеке, секретаре городского суда Левицкой, которая помогла выйти на свободу многим невиновным людям.

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Автор - Антон Словацкий
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