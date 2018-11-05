"Би-2" записали песню с Монеточкой в рамках проекта "Куртки Кобейна"

Пресс-служба проекта "Куртки Кобейна" сообщила о записи новой песни. Вторым треком стал "Нити ДНК", который российская рок-группа Би-2 записала с певицей Монеточкой. Вместе с песней вышел и анимационный ролик.

Режиссером видео, которое было опубликовано на популярном видео-портале Youtube, стал Игорь Шмелев, который записал не одно видео для музыкантов «Би-2». В ролике исполнители предстают перед зрителями в образе анимационных персонажей, которые прогуливаются на фоне реальных пейзажей столицы.

Гитарист и автор песен «Би-2» Шура рассказал, что, когда Лева – солист – впервые услышал песню, он сразу сказал, что следует записать ее с Елизаветой Гырдымовой, более известной, как Монеточка. Известно, что автором текста композиции стал близкий друг музыкантов – Олег Чехов. Примечательно, что Монеточка моментально приняла предложение и приехала на студию, чтобы поработать вместе с «Би-2». Как рассказала сама певица, для нее это очень интересный опыт. Рок-группа для девушки – легенда, она во многом равняется на исполнителей. Шура также остался доволен результатом. Он отметил, что «наши голоса в результате очень интересно сошлись».

Напомним, ранее сообщалось, что участники «Би-2» собрали супергруппу «Куртки Кобейна». В рамках проекта музыканты собираются выпустить альбом с композициями, в записи которых будут участвовать представители самых разных коллективов, а также сольные исполнители. Первый трек «Охота на кузнечиков» был выпущен вместе с роликом накануне. Запись песни осуществлена с Дианой Арбениной.