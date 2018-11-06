Готовится к выходу военный хоррор «Оверлорд»

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Попытка реабилитироваться или желание нажиться: чего стоит ожидать от нового детища Джей Джей Абрамса?

 На 9 ноября запланирован выход спродюссированной Джей Джей Абрамсом картины Джулиуса Эйвери «Оверлорд». Как уже известно, это будет весьма своеобразный зомби-слэшер в стилистике Второй мировой войны. И всё бы да ничего, вот только данный фильм, как ожидается, станет частью киновселенной «Cloverfiled», в которую входят уже созданные под покровительством Абрамса три довольно противоречивых фильма. Как уже говорилось ранее, по жанру данный фильм является зубодробительным экнш-хоррор-винегретом, в центре которого стоит доведение режиссёром нацистских экспериментов (например, таких печально известных личностей, как Йозеф Менгель) до предельного абсурда: по сюжету фильма нацисты разработали некую «сыворотку», с помощью которой стали создавать армию из живых мертвецов. Такая тема уже ранее поднималась: популярная в 90-е годы компьютерная игра «Wolfenstein» и комедийный ужастик «Операция «Мёртвый снег». Оный фильм, акцентируя внимание на несерьёзности и даже комичности своей темы, оказывает не слишком положительное влияние на вот-вот выходящего на большие экраны «Оверлорда».

Довольно интересно то, что картина, если верить словам её создателей, подразумевает довольно серьёзную атмосферу. Но даже если закрыть глаза на абсурдность разыгрываемой в фильме ситуации, то является ли этичным поднятие такой тяжёлой темы и её последующая подача через ультра-насилие на большом экране? Не стоит забывать, что создатели фильма собираются сделать акцент на бесчеловечности не только со стороны нацистов. Всё это, в свою очередь, наводит на мысль о том, что «Оверлорд» может сильно навредить и так довольно шаткой позиции киновселенной «Cloverfiled», которая до этого находилась на границе всё того же хоррора, но с сильным привкусом научной фантастики.

Но, тем не менее, фильм уже имеет умеренные оценки на наиболее авторитетных ресурсах, таких как Rotten Tomatoes (89% по «томатометру» и 6,6/10 на основе 27 рецензий) и Metacritic (63%, но последние рецензии очень хвалят фильм). А что из этого выйдет, можно будет узнать 9 ноября.

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