Эннио Марриконе выступит в Кремле

Знаменитый композитор даст концерт в Москве в честь 60-летия творческого пути.

Вечером, 7 ноября, на сцене Кремлевского дворца пройдет творческий вечер итальянского музыканта Эннио Марриконе, который известен всем, как мастер написания саундтреков к великим фильмам. Стоит отметить, что маэстро 10 ноября отметит свой 90-летний юбилей. Концерт будет посвящен 60 годам творческой деятельности Эннио. Композитор порадует гостей своими хитами, оставшимися на музыкальном Олимпе навсегда.

Эннио Марриконе появился на свет в столице Италии в 1928 году. В 12-летнем возрасте он стал учащимся консерватории, которую закончил с тремя дипломами. В скором времени молодой Эннио начал заниматься аранжировками к спектаклям, а так же различным телевизионным программам. Первые мелодии к фильмам начал писать в 1961 году. Тогда это были картины в жанре вестерна. За свою карьеру Марриконе создал около 500 саундтреков, большинство из которых считаются очень популярными.