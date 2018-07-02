По сериалу «Во все тяжкие» сделают фильм

Один из самых успешных телевизионных сериалов обзаведется полнометражной картиной.

Успех истории об альбукеркском химике Уолтере Уайте натолкнул продюсера, режиссера и сценариста Винса Гиллиана выпустить полнометражный фильм по шоу «Во все тяжкие». Хронометраж запланированной ленты рассчитан на 2 часа. На данный момент остаются неизвестными подробности создания. Винс не озвучил сюжет будущего фильма и кто примет участие в съемках. Сам Гиллиан спродюсирует работу, напишет сценарий и скорее всего, займет режиссерское кресло.

Сериал «Во все тяжкие» появился на телеэкранах в 2008 году. В течение пяти сезонов, до 2013 года, зрители с интересом наблюдали остросюжетные приключения Уолтера Уайта, преподавателя химии из школы в Альбукерке и его ученика Джесси Пинкмана. Химические навыки больного раком Уайта и коммуникативные способности Пинкмана делают их напарниками в наркоторговле. Из сезона в сезон дуэт пытается преодолевать различные неприятности.