«Летучий надзор»: Елена Летучая запустила во «ВКонтакте» новое шоу

Сегодня, 16:50 \\ Мозаика

В своем проекте телеведущая будет учить зрителей выбирать качественную продукцию и не идти на поводу у маркетологов. Елена Летучая рада, что ей удалось запустить шоу в интернете, так как на такой площадке она сможет действовать без жестких ограничений.

 Елена Летучая была ведущей шоу «Ревизорро». После этого она придумала и вела шоу «Летучий отряд», а также принимала участие в проектах «Ревизолушка» и «Ревизорро, Медицинно». Теперь же Лечая запустила новое шоу во «Вконтакте».

Очередной проект от Летучей получил название «Летучий наздор». В нем, как и в других проектах, где ведущая уже пыталась себя реализовать, будет идти речь о сфере торговли и потребительских услуг. Елена Летучая будет говорить о некачественной продукции и обманах, к которым прибегают продавцы. Так же ведущая расскажет о методах выявления фальсификата и о том, как не стать жертвой маркетинга.

В социальной сети «ВКонтакте» уже появилось сообщество с шоу Елены Летучей. Там будет опубликовано 9 серий, каждая из которых будет длиться примерно 30 минут.

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Автор - Анна Пушкина
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