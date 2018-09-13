«Летучий надзор»: Елена Летучая запустила во «ВКонтакте» новое шоу

В своем проекте телеведущая будет учить зрителей выбирать качественную продукцию и не идти на поводу у маркетологов. Елена Летучая рада, что ей удалось запустить шоу в интернете, так как на такой площадке она сможет действовать без жестких ограничений.

Елена Летучая была ведущей шоу «Ревизорро». После этого она придумала и вела шоу «Летучий отряд», а также принимала участие в проектах «Ревизолушка» и «Ревизорро, Медицинно». Теперь же Лечая запустила новое шоу во «Вконтакте».

Очередной проект от Летучей получил название «Летучий наздор». В нем, как и в других проектах, где ведущая уже пыталась себя реализовать, будет идти речь о сфере торговли и потребительских услуг. Елена Летучая будет говорить о некачественной продукции и обманах, к которым прибегают продавцы. Так же ведущая расскажет о методах выявления фальсификата и о том, как не стать жертвой маркетинга.

В социальной сети «ВКонтакте» уже появилось сообщество с шоу Елены Летучей. Там будет опубликовано 9 серий, каждая из которых будет длиться примерно 30 минут.