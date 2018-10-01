"Яндекс" определил самые популярные слова в русском рэпе

Сегодня, 15:17 \\ Мозаика

Специалисты «Яндекс.Музыки» провели исследование на предмет анализа самых популярных слов, используемых российскими рэп-исполнителями. Список составлен на основе композиций, которые входят в топ-500.

 Эксперты отметили, что нецензурной лексики в русском рэпе в 10 раз больше, чем в остальных жанрах. При этом самыми популярными словами оказались «бро», «братик» и «хейтер». Реже всего в словах встречается «бабушка». Однако это касается именно персонажей, которые встречаются в текстах. В целом же, лидерами стали слова «рэп» и «хип-хоп». Оказалось, что исполнители очень любят говорить о своем творчестве. Во многом поэтому в числе наиболее употребляемых слов оказались «трек», «микрофон», «бит», «рифма», «альбом». При этом исследователям удалось выяснить и наименее характерные единицы для текстов музыкантов, работающих в стиле хип-хоп. Среди них «луна», «весна», «птица», «дождь».

Однако специалисты решили пойти еще дальше и убрали ограничение в 500 исполнителей. Список несколько изменился. Теперь в числе наиболее часто употребляемых слов возникли «рэпер», «флоу», «блант», «рэп» и «братик». А в противоположном рейтинге - «сирень», «синева», «разлука», «ромашка» и «луг».

Специалисты даже выяснили популярные гео-локации. Оказалось, что чаще всего рэперы любят бывать в «студии», «блоке», «универе», «гримёрке» и «гетто». Совсем не по душе музыкантам останавливаться в «тайге» и на «лугу». Кроме того, можно вычислить самые популярные слова для каждого рэп-исполнителя. Для Василия Вакуленко, например, более известного, как Баста, это «Ростов».

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Автор - Евгения Чернобаб
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