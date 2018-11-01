Красноярск примет Международный фестиваль «Балет XXI век»

Вчера, 22:30 \\ Мозаика

Форум проведут на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета с 7 по 13 ноября.

Красноярск на несколько дней станет столицей мирового балета. С 7 по 13 ноября город примет Международный форум «Балет XXI век». Событие, приуроченное к 200-летнему юбилею артиста Мариуса Петипа, будет проходить в здании театра Хворостовского. Данную информацию сообщили организаторы фестиваля. Балетный форум проводится в Красноярске пятый раз в истории. Минкульт России и области, а также глава края оказали личную поддержку при организации мероприятия.

Откроется событие 7 ноября премьерой «Раймонды» от известного постановщика Александра Глазунова. Этот балет стал последним, из созданных Мариусом Петипом. Свои хореографические поправки в постановку внес советский артист Юрий Григорович. Кроме «Раймонды», 7 ноября начнется флешмоб, в рамках которого все лучшие артисты мирового балета будут исполнять знаменитые танцевальные партии хореографа Петипа.

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Автор - Антон Словацкий
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