Эксперты назвали специалистов с самыми большими зарплатами в Москве

Сегодня, 10:30 \\ Мозаика

За последний год в столице наблюдается существенное увеличение вакансий, причем новые рабочие места появляются именно в тех сферах, которые являются наиболее высокооплачиваемыми.

 Эксперты одного из аналитических изданий провели собственное расследование, целью которого было определить, работники каких специальностей в Москве получают самые большие заработные платы. Также они определили среднюю зарплату в городе и сравнили ее с той, которую имеют жители Санкт-Петербурга.

Как оказалось, в столице лучше всех зарабатывают работники IT-сферы. Их доход в среднем составляет чуть больше 84 тысяч рублей в месяц. Следом за ними в рейтинге специалисты сферы транспорта и логистики с зарплатой почти в в 80 тысяч рублей. Немного меньше получают сотрудники на производстве - около 66 с половиной тысяч.

Выясняя, какой в Москве средний доход, эксперты назвали цифру в 64 с половиной тысячи рублей. Сравнивая ее с аналогичной в Северной столице - там она не достигает и 50 с половиной тысяч рублей - они выяснили, что столица занимает первое место среди других городов по размеру средней зарплаты.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Новая версия «Diablo» от Blizzard разочаровала фанатов

Каждый год компания – разработчик компьютерных игр «Blizzard» традиционно радует своих поклонников новыми захватывающими проектами или обновлениями. Но в этом году фанатов ждало большое разочарование...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

В низком рейтинге фильма "Крымский мост" виноваты боты

 Эксперты уверены, что низкий рейтинг картины "Крымский мост. Сделано с любовью"...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

На Красной площади проходит генеральная репетиция военного парада

 О запланированном мероприятии СМИ уже писали несколько дней назад. Тогда сообщалось, что...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ