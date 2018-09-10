Эксперты назвали специалистов с самыми большими зарплатами в Москве

За последний год в столице наблюдается существенное увеличение вакансий, причем новые рабочие места появляются именно в тех сферах, которые являются наиболее высокооплачиваемыми.

Эксперты одного из аналитических изданий провели собственное расследование, целью которого было определить, работники каких специальностей в Москве получают самые большие заработные платы. Также они определили среднюю зарплату в городе и сравнили ее с той, которую имеют жители Санкт-Петербурга.

Как оказалось, в столице лучше всех зарабатывают работники IT-сферы. Их доход в среднем составляет чуть больше 84 тысяч рублей в месяц. Следом за ними в рейтинге специалисты сферы транспорта и логистики с зарплатой почти в в 80 тысяч рублей. Немного меньше получают сотрудники на производстве - около 66 с половиной тысяч.

Выясняя, какой в Москве средний доход, эксперты назвали цифру в 64 с половиной тысячи рублей. Сравнивая ее с аналогичной в Северной столице - там она не достигает и 50 с половиной тысяч рублей - они выяснили, что столица занимает первое место среди других городов по размеру средней зарплаты.