Могут ли НВО платить Джорджу Мартину за задержку "Ветров Зимы"?

На основе цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня» (далее – ПЛиО) снимают нашумевший сериал «Игра престолов», благодаря чему уже на тот момент всемирно известный писатель стал ещё популярнее. Вот только с момента выхода последнего романа «Танец с драконами» прошло уже семь лет. В этом месяце ожидается выход приквела к ПЛиО», который носит название «Пламя и кровь». Почему же такой шум вокруг продолжения «Танца с драконами», ведь фанаты уже совсем получат желаемое – новую книгу от любимого ими автора?

А дело всё в том, что параллельно работе над «Пламенем и кровью» Мартин выкладывал так называемые «спойлерные главы» из «Ветров зимы», что ещё сильнее подогрело интерес фанатов к грядущим публикациям писателя. Также интересен тот факт, что экранизирующий ПЛиО телеканал НВО с каждым сезоном своей «Игры престолов» всё больше отдалялся от оригинального источника, внося коррективы в сюжет на своё усмотрение. А ещё масла в огонь подливает тот факт, что последний сезон телесериала уже вообще не основан на официальных романах Мартина, поскольку обогнал их по сюжету. А ещё больше общественность была взбудоражена интервью Мартина для «Hollywood Reporter»: «Здесь [на съёмках сериала] очень весело, но делать мне здесь нечего, поэтому я лучше посижу дома, а может съезжу в Хорватию, а может в Испанию, а может и в Белфаст. А ведь мне ещё две книги писать…» И это вполне естественно, что «дом Книжников» задаётся вопросом – а не проплачен ли этот ход с целью наибольшей выгоды для НВО? Но на самом деле и вопреки опасениям самых ярых поклонников причина очень прозаична и проста, да и является она вовсе не дуэтом шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, а самим Джорджем Мартином. Дело в том, что будучи представителем искусства, к Мартину применимы такие понятия как желание охватить всё сразу и прокрастинация (сознательное откладывание важного дела на потом). А в более новом интервью для «Hollywood Reporter» писатель оправдал такую задержку и отставание от сериала следующими словами: «Я правда очень стараюсь [над «Ветрами зимы»] и надеялся успеть ещё четыре года назад. Но я медлителен, а книга очень сложна.» Поэтому сетовать на продажность 70-летнего писателя особо и смысла нет. Его слова больше похожи на то, что он просто хочет достойно закончить роман. А на прошедшем в августе «The Locus Science Fiction Foundation» Мартин сообщил своей аудитории следующее: «Работаю! Я работаю! Вы узнаете, когда всё будет готово. Это будет выстрел, который услышат по всему миру!»

А пока поклонники грезят о продолжении ПЛиО, не стоит забывать о романе «Пламя и кровь», выход которого ожидается уже 20 ноября. Повествовать он будет о первых представителях династии Таргаиенов, начиная с давнего предка известной по сериалу Дейнерис Таргариен, легендарного в мире ПЛиО Эйгона Завоевателя, а заканчивая его потомком Эйгоном III. И в финале небольшой спойлер для представителей «дома Сериальщиков»: в отличие от своего сериального аналога, книжный Станнис Баратеон не сжигал дочку на костре, а его дальнейшая судьба (в сериале он был убит Бриенной Тарт) остаётся неизвестной…впрочем, как и дата выхода «Ветров зимы».