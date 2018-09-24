В 2019 году группа A-Ha даст большой концерт в Москве

Сегодня, 16:37 \\ Мозаика

Легендарная поп-группа привезет свой первый альбом в Россию в конце следующего года.

Норвежский коллектив A-Ha выступит в московском «Крокус Сити Холле» 22 ноября 2019 года. Музыканты привезут с собой дебютную пластинку «Hunting High And Low», которая вошла в список топовых в музыкальном мире. Первому альбому скоро стукнет 33 года. Информацию о предстоящем мероприятии озвучила пресс-служба SAV Entertainment, известного концертного агентства.

По словам гитариста группы Пола Воктор-Савойи, российское шоу станет уникальным, не имеющим сходства с подобными концертами. «Мы планируем перенести фанатов во времена выхода первой пластинки A-Ha, когда музыканты группы ютились в маленьком лондонском жилище, работая над альбомом без перерывов, вкладываю всю душу», - поделился планами Пол.

Группа A-Ha появилась в начале 80-х годов в столице Норвегии. Трио музыкантов проснулись знаменитыми в 1985 году, когда на музыкальном Олимпе появилась их дебютная пластинка «Hunting High And Low». Всего группа выпустила за свое существование 10 альбомов. Наиболее узнаваемым хитом всех времен и народов признана песня «Take On Me».

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Автор - Антон Словацкий
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