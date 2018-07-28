Судьба "Звёздных Войн" на волоске: Джей Джей Абрамс отчаянно борется за обескровленную Диснеем киновселенную

Компания Walt Disney уже окупила более 4 миллиардов долларов, что были потрачены на покупку Lucasfilm. С момента приобретения у Джорджа Лукаса прав на франшизу «Звёзные войны» поклонники саги получили некоторую долю действительно интересного контента. Наконец-то появились возможности ещё больше расширить вселенную, тем самым сделав её более глубокой и проработанной. Однако, несмотря на поток средств, а также громкие и амбициозные заявления, фильмоделы допустили несколько грубых ошибок. Как уже стало известно, ранее снявший 7 эпизод Джей Джей Абрамс вернётся в кресло режиссёра заключительного фильма трилогии. Но так ли это хорошо и не грозит ли любимой миллионами киновселенной умереть от клыков кровожадного Микки Мауса?

Нет смысла по новой разжёвывать тему сольника про Хана Соло, крайне слабый успех которого, по словам продюсера фильма Кейтлин Кеннеди, может вообще поставить крест на целесообразности снимать спин-оффы дальше; и это несмотря на очень успешного «Изгоя 1» Гарета Эдвардса. Снятый Райаном Джонсоном 8 эпизод саги под названием «Последние джедаи» является едва ли не самым противоречивым во всей франшизе, так как был довольно хорошо воспринят критиками, но освистан фанатами. Создаётся такое впечатление, будто Дисней значительно переоценил свои возможности в стремлении как можно сытнее накормить одновременно и зрителей, и себя любимого. Со стороны эта ситуация выглядит так, словно «Звёздные войны» - это дойная корова, стремительную потерю в весе которой Дисней будто не хочет видеть. Но всё ли так плохо, как может показаться на первый взгляд? Снятый Джей Джей Абрамсом 7 эпизод, не смотря на некоторые бурления со стороны старых поклонников киновселенной, смог доказать, что точку исправить на запятую можно, даже если их было поставлено три. К тому же Абрамс уже успел зарекомендовать себя, реанимировав культовый «Звёздный путь» (англ. Star Trek), отнесшись к ветхой вселенной одновременно и настойчиво, и с уважительным трепетом. Также не стоит забывать, что в послужном списке Абрамса находится тоже успевший обрасти в своё время большим числом поклонников мистико-драматический сериал «Остаться в живых» (англ. Lost). А также у Абрамса есть хоть и несколько противоречивая, но очень смелая попытка создать свою киновселенную под общим названием «Cloverfiled», в которой особенно стоит отметить второй фильм «Кловерфилд, 10». Из этого можно сделать вывод, что у Абрамса есть довольно высокий шанс вывести «Звёздные войны» из того состояния, в котором оно сейчас застряло, словно в трясине. Стоит ли ему нивелировать учинённое Райаном Джонсоном в «Последних джедаях» или уже отталкиваться от имеющегося материала? Или же стоит вернуться к классике, как Гарет Эдвардс поступил с «Изгоем 1»? Краеугольным камнем новой трилогии является соблюдение баланса во всём, что также может стать вдохновляющей идеей и для режиссёра. Движение происходит ежесекундно, одни ценности приходят на смену другим. И будет полностью уместно провести параллель с долгоиграющими франшизами, которые собой могут охватывать не одно поколение. Сейчас, находясь на стыке дух фактически разных эпох, Абрамсу надлежит учитывать ценности прошлые и будущие, бережно относясь к старому, но и не боясь нового. Иными словами, должен быть соблюдён баланс. Что из этого получится, мы сможем узнать только в конце 2019 года, а пока что остаётся дождаться трейлера заключительного фильма из новой трилогии о далёкой-далёкой галактике.