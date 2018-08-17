Музыканты рок-группы "Би-2" собрали супергруппу "Куртки Кобейна"

Необычный проект представили участники "Би-2". По их словам, супергруппа - это формат творчества, когда в рамках одного коллектива объединяются представители разных музыкальных групп или исполнителей. Они уже выпустили свою первую песню.

Известно, что для первого музыкального трека слова написала солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Песня называется «Охота на кузнечиков». Вместе с ней сразу музыканты опубликовал и видеоролик, который уже доступен на популярном видео-хостинге Youtube.

Гитарист Шура из рок-группы «Би-2» рассказал немного подробностей о новом проекте. Журналисты выяснили, что «Куртки Кобейна» - это не первый сайд-проект музыкантов. Ранее они записывали альбом под именем «Нечетный воин». Однако Шура заявил, что это не одинаковые проекты. По его словам, «Нечетный воин – это песни, основанные на музыке и текстах его дяди, который вращается в стиле, приближенном к кантри.

"Куртки Кобейна2 – это супергруппа именно потому, что в ней будут участвовать многие авторы. В числе первых оказалась, например, Диана Арбенина. Кроме того, аранжировку к композиции написал Юрий Усачев из группы «Гости из будущего», а партию бас-гитары исполнил Виталий Дубинин из «Арии». Исполняют песню непосредственно сама Арбенина и Шура, а в припеве можно услышать голос Пети Мамонова — песня «Звуков Му» «52 понедельник».

Интересно, что музыканты не раскрывают, кто еще будет задействован в их проекте. Релиз альбома запланирован на начало февраля 2019 года.