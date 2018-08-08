Звезда могла не родиться: потеря Клинта Иствуда и Бейонсе чуть не ввергнула проект в производственный ад

Когда в конце лета «Звезда родилась», это стало окончанием долгого одиннадцатилетнего путешествия для Warner Bros. Но мало кто знает, через что пришлось пройти ремейку всем полюбившейся классической сказки о голливудской мечте перед тем как сорвать овации.

Казалось бы, что ничто не предвещало беды, ведь главные роли должны были исполнить уже давно снискавшие мировое признание Бейонсе Ноулз и Рассел Кроу, а руководить процессом рождения звезды должен был сам Клинт Иствуд. Но в какой-то момент процесс полностью застопорился и уверенно переходя в состояние производственного ада, стал грозить полной заморозкой и не без того долго готовящемуся к созданию фильму. Первым камнем в водную гладь стала чрезмерная концертная занятость Бейонсе, которая потом и вовсе забеременела, сделав роль главной героини вакантной. Вслед за ней с радаров исчез и Рассел Кроу. И хоть замену Бейонсе нашли довольно быстро в лице молодой джазовой певицы и лауреатки «Грэмми» Эсперансы Сполдинг, партнёра для неё так и не могли подобрать. На главную мужскую роль рассматривали и Ледонардо Ди Каприо, и Джонни Деппа, и Кристиана Бэйла, и Брэдли Купера. И хоть Купер был в итоге утверждён на роль, последний камень был прошен Клинтом Иствудом, который покинул проект-долгострой в пользу мюзикла «Парни из Джерси». По всем законам логики съёмки фильма должны были провалиться, ещё не успев начаться. Стоит только прочитать реакцию одного из продюсеров фильма Билла Гербера на происходящее: «Случилось то, что случилось. Бейонсе забеременела, а Клинт ушёл работать над другим фильмом. В какой-то момент я думал, что смогу создать фильм с моим старым добрым другом, и был так окрылён этим. И видя стоявших вместе Бейонсе и Клинта я думал – нечто историческое должно случиться. А не случилось. И в этом весь кинобизнес.» Казалось, что на этом всё должно было и закончиться, но случилось чудо, которое так часто воспевается в сказках о голливудской мечте. Взяв на себя обязанности одновременно режиссёра, сопродюсера и исполнителя главной мужской роли, Брэдли Купер сумел найти замену покинувшей проект Эсперансе Сполдинг в лице уже успевшей зарекомендовать себя на киносцене Леди Гага («Золотой глобус» за роль в телесериале «Американская история ужасов»). Популярная эпатажная певица позже отметит изобретательный артистизм и блестящую находчивость Брэдли Купера. Понимая груз нависшего сверху Дамоклового меча, команда выдала блестящий результат благодаря тщательной и глубокой проработке атмосферы фильма. Дело в том, что будучи уже третьим по счёту ремейком мюзикла 1937 года, современная «Звезда» отображает ту эпоху, в которой «родилась». И это, наряду с полным погружением актёров в свои образы, позволило фильму так засесть в душу современному зрителю. Результат работы Брэдли Купера и Леди Гаги на лицо: более 260 миллионов долларов в прокате за месяц, а также высокие шансы номинироваться на «Оскар». И вот, уже четвёртая версия сказки об американской мечте словно говорит о том, что чудо возможно. Об этом говорит, по меньшей мере, тот факт, что лента, помимо прочего, получила очень тёплый приём. Пожалуй, наиболее невероятным в чуде является то, что оно может случиться.