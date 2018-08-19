На Красной площади проходит генеральная репетиция военного парада

О запланированном мероприятии СМИ уже писали несколько дней назад. Тогда сообщалось, что его участниками станут несколько тысяч военнослужащих.

На данный момент в Москве Красная площадь недоступна для посетителей. Как стало известно, по распоряжению мэрии в городе перекрыли все прилегающие к ней улицы, чтобы перекрыть проезд автомобилей. Дело в том, что сегодня в столице проходит генеральная репетиция торжественного марша. Военнослужащие исполнят его в честь посвященного 77-летию военного парада 1941 года‍.

В том году некоторые подразделения ушли на фронт прямо после торжественной части. Некоторые историки отмечают, что это должно было способствовать поднятию патриотического духа среди народа. В этот раз парад состоится, чтобы вспомнить о тех временах и о людях, которые шли на войну.

Сообщается, что для мероприятия уже подготовили множество военной техники, а также муляжей оружия, которым пользовались советские солдаты. Также на параде покажут автомобили, на которых передвигались во время Второй мировой войны.