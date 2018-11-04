Чичерина дала очередной концерт в Луганске

Певица выступила в ЛНР в честь Дня народного единства.

Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина отметила День народного единства концертом в ЛНР. Сначала певица пообщалась с Народными милиционерами самопровозглашенной республики возле села Желобок, находящегося неподалеку от линии фронта. После встречи Юлия приняла участие в творческом вечере в городке Кировск и закончила гастроли по ЛНР концертом в Луганске. Подыгрывали рок-звезде музыканты местной филармонии.

«Я приехала на Желобок к солдатам. Фронт совсем близко, было страшно. После мне представилась возможность выступить в акустическом варианте перед жителями Кировска. Для меня такой формат непривычный, потому как чаще выступаю с группой. В Луганске мы выступили с оркестром. Было много людей. Классный формат. Хотим повторить такое выступление еще несколько раз. Мы с группой приехали в ЛНР поздравить славян с Днем народного единства», - рассказала Чичерина.