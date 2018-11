Рианна раскритиковала Дональда Трампа за использование ее музыки

Знаменитая американская певица Рианна осталась недовольна действиями президента США Дональда Трампа. Причиной стало использование ее песни на одном из его политических мероприятий.

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что Рианна выступила с критикой, которая обращена к американскому лидеру. Выяснилось, что не так давно Дональд Трамп выступал с речью в Теннеси. Организаторы данного политического мероприятия использовали трек популярной исполнительницы "Do not Stop the Music". Артистка была крайне возмущена такими действиями. По словам Рианны, поклонники ее творчества никогда бы не посетили упомянутое мероприятие. Она уверена, что использование ее музыки недопустимо на событии подобного формата.

Известно, что под песню "Do not Stop the Music" помощники Дональда Трампа бросали в толпу американцев футболки, на которых была изображена надпись в виде фамилии главы США.

Напомним, ранее сообщалось, что певицу назначили полномочным послом Барбадоса. Данный титул Рианне дали за ее активную общественную деятельность, которая направлена на пользу государства. Теперь она должна выполнять появившиеся обязанности, среди которых развитие экономики, туризма и образования в Барбадосе.