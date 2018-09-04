Британский певец рассказал, что хочет исполнить "Калинку-малинку" на концерте в Екатеринбурге

Знаменитый певец Стинг собирается в большой тур по России. Первой точкой в его путешествии станет Екатеринбург. Музыкант решил сделать открытие тура запоминающимся и хочет сыграть "Калинку-малинку" на балалайке.

Британский исполнитель вместе со своим другом Shaggy, который работает в стиле регги, выступят 5 ноября. Музыканты представляют свой новый альбом «44/876». Стинг рассказал, что, оказывается, хорошо знаком с русскими музыкальными инструментами. По его словам, музыкант неплохо владеет балалайкой: «Хороший инструмент, я бы сыграл на нем, нужно только потренироваться». При этом певец отметил, что отлично знает знаменитую «Калинку-малинку», и вполне мог бы ее сыграть на своем первом концерте в рамках большого турне.

Стинг опубликовал в своем профиле в социальной сети Instagram сообщение, где напомнил своим фанатам, что его выступления ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Интересно, что перед началом тура музыкант заявил, что отказывается от зон для особо важных персон. Он заявил, что хочет видеть в зале «обычную» публику, которой билеты на концерт по карману.

Примечательно, что зарубежные исполнители очень любят радовать российских фанатов на концертах песнями на русском языке. Так, известная финская группа The Rasmus, которая приезжала в Россию весной, исполняла в рамках своего турне песню Чебурашки.