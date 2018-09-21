Новая версия «Diablo» от Blizzard разочаровала фанатов

Каждый год компания – разработчик компьютерных игр «Blizzard» традиционно радует своих поклонников новыми захватывающими проектами или обновлениями. Но в этом году фанатов ждало большое разочарование - мобильная версия популярной игры «Diablo» не оправдала их ожиданий.

До презентации «Blizzard» просила своих поклонников подождать, поскольку «разработчики трудятся над Diablo-проектами» и подогревала интерес к новинке грандиозными обещаниями. Но, когда долгожданный релиз мобильной игры был опубликован, потоку возмущения пользователей не было предела. Один из них был так разочарован, что заявил: «Люди были бы не так сильно расстроились, если бы вы просто отменили серию».

Однако, несмотря на разочарование фанатов, мобильная версия Diablo Immortal имеет свои преимущества. Во – первых, играть в игру станет удобнее, так как разработчики оснастили игрушку синхронным мультиплеером. Во – вторых, тех, кто все же отдаст предпочтение мобильной версии, ждет приятных сюрприз в виде ярких визуальных эффектов и необычных локаций, которые отчетливо видны в трейлере. «Blizzard» заверила, что полная версия будет точно такой же, как было представлено поклонникам в анонсе.

Видео анонс игры был опубликован вчера на официальном YouTube канале компании, и за сутки успел набрать 310 тысяч отрицательных оценок и 11 тыс. положительных. Общее количество просмотров на данный момент составляет 2 миллиона. Напомним, что что уже вторая версия ролика. Первый компания вынуждена была удалить, получив несколько тысяч комментариев с критикой.

Причиной такого массового недовольcтва стал тот факт, что фанаты ожидали дополнения для «Diablo III» или анонса следующей части для компьютерной версии игры. Также фанатам не понравилась форма микротранзакций, которая является нововведением в мобильной версии и стала одним из раздражающих факторов.

Diablo — серия компьютерных игр в жанре Action/RPG, выпускаемая компанией «Blizzard Entertainment». Серия состоит из трех основных игр: Diablo (1996), Diablo II (2000), Diablo III (2012). Каждая из игр также имеет дополнение, которое добавляет в игру новые уровни и возможности.

«Diablo» является одной из самых успешных серий, выпускаемых «Blizzard» и индустрией компьютерных игр в целом: за первые 24 часа продаж Diablo III разошлась тиражом более 3,5 млн экземпляров, установив новый рекорд скорости продаж среди игр для ПК. Были выпущены также книги и комиксы, раскрывающие дополнительную информацию о мире игры.

Действие игр происходит в вымышленном мире Санктуарий, созданном в стиле темного фэнтези. Санктуарий постоянно подвергается нападениям всевозможных чудовищ и темных сил под предводительством демона Диабло, главного антагониста серии. Человек, управляемый игроком, должен победить Диабло и спасти мир. В этом ему могут помогать ангелы, такие, как архангел правосудия Тираэль.