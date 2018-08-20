В низком рейтинге фильма "Крымский мост" виноваты боты

Сегодня, 12:49 \\ Мозаика

Эксперты уверены, что низкий рейтинг картины "Крымский мост. Сделано с любовью" обусловлен намеренными действиями пользователей, которые создали фейковые аккаунты, с помощью которых поставили низкие оценки.

 Специалисты уверены, что невысокий рейтинг обусловлен не низким качеством фильма, не тем, что большинству лента действительно пришлась не по вкусу, а техническими особенностями сайта, где и сформировалась низкая оценка. Речь идет о популярном портале «Кинопоиск». Известно, что на данной платформе любой желающий может ознакомиться с оценками, которые были выставлены пользователями, которые уже успели посмотреть соответствующую картину. Также любой может написать рецензию, в которой более подробно отразит свои впечатления. Однако перед этим на сайте необходимо зарегистрироваться.

Отмечается, что в настоящий момент фильм «Крымский мост. Сделано с любовью» имеет рейтинг 2.6, что является крайне низким показателем, свидетельствующим обычно о низком качестве ленты. Однако эксперты уверены, что большинство выставленных оценок недействительно, поскольку, многие аккаунтов появились именно в день премьеры, а имя пользователя состоит только из цифр и букв. Также специалисты подчеркивают, что данные пользователи, которые, по их мнению, являются ботами, никакие другие фильмы не оценивали. Поэтому эксперты обращают особое внимание, что не стоит полагаться на сформировавшийся рейтинг.

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Автор - Евгения Чернобаб
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