Эминем арендовал кинотеатр в США для бесплатного показа своего фильма

Популярный рэпер снял целый кинотеатр в Детройте в США, чтобы любой желающий мог посмотреть его новый фильм "Насыщенный". Отмечается, что просмотр будет осуществлен совершенно бесплатно. Об этом исполнитель рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Зрители в кинозал смогут попасть в порядке живой очереди до полного заполнения. В оригинале фильм называется Bodied. Отмечается, что картина расскажет о филологе-аспиранте. Он пишет диссертацию, где раскрывает тему культуры баттл-рэпа. Герой решает немного глубже окунуться в специфику своего исследования. Для этого он становится непосредственным участником мероприятия. Новая среда увлекает парня настолько, что он начинает набираться опыта и становится батлл-рэпером высокого уровня.

Известно, что, помимо, знаменитого американского рэп-исполнителя в проекте также участие такие популярные в данном жанре персоны, как Kid Twist и Dizaster, известный в России по баттлу с Oxxxymiron. Сам Эминем стал продюсером ленты. Всего планируется два показа. Один из них уже прошел, а второй будет осуществлен в ночь с 3 на 4 ноября по московскому времени. Режиссером проекта является Джозеф Кан.

Интересно, что премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 7 сентября 2018 года. Тогда картина собрала 1200 человек. В России лента также планируется к показу, однако, даты проката пока неизвестны.