В сети появился первый трейлер третьего сезона "Настоящего детектива"

Популярный американский телеканал HBO опубликовал в интернете первый ролик нового сезона заслужившего свое признание и ставшего культовым сериала "Настоящий детектив".

Известно, что сюжет будет сосредоточен вокруг детектива Хейса, который занимается расследованием исчезновения двух детей, произошедшее в 1980-х годах. Роль Хейса исполнит ставший популярным актер Махершала Али. Зрители успели познакомиться с ним по таким проектам, как «Лунный свет», за работу в котором он получил почетную премию «Оскар». Также в новом сезоне можно будет увидеть и другие знакомые лица. Например, Стивен Дорфф, который обрел свою популярность за роль в картине «Блэйд», и Кармен Эджого, известный всем по работе в ленте «Ноэль».

Интересно, что, по словам создателей, действие сериала развернется сразу в трех временных периодах: прошлом, настоящем и будущем. Этот ход должен придать проекту еще большую запутанность и увлекательность.

Благодаря успешному первому сезону, который вышел в 2014 году, сериал буквально взорвал индустрию кино и не утрачивает свою популярность до сих пор, обрастая все новыми фанатами. Главные роли исполнили Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Кинокритики очень высоко оценили их работу. На третий сезон поклонники возлагают большие надежды. Отмечается, что первый эпизод выйдет 13 января 2019 года.