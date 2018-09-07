Заключенные сняли мультфильм о лебеде-наркомане и получили победу на конкурсе ФСИН

Арестанты исправительной колонии №5 на Камчатке создали мультфильм, в котором лебедь страдает от наркомании, но потом побеждает вредную привычку. Работу заключенных оценили на всероссийском конкурсе, который проводила Федеральная служба исполнения наказаний.

Заключенные из колонии на Камчатке работают вместе с психологами в арт-терапевтической группе. Вместе они сняли мультфильм на тему борьбу с наркотической зависимостью. В основу ролика легла придуманная заключенными история о лебеде наркомане.

Перед птицей появляется соблазн попробовать наркотики. Он не отказывается и проходит все «иерархию» запрещенных веществ, от самых легких до тяжелых. Во время употребления наркотиков лебедь по-разному воспринимает мир, вещества меняют его мировосприятие и мир вокруг птицы-наркомана каждый раз окрашивается в разные цвета.

Однако, лебедь-наркоман сталкивается с трудностями. У него случается «ломка», из-за чего тот опускается на дно пруда. В мультфильме заключенные показали весь вред от наркотиков, продемонстрировав пагубное влияние запрещенных веществ на птице.

В итоге, заключенные со своим мультфильмом получили победу на конкурсе ФСИН. История про лебедя-наркомана впечатлила членов жюри. Теперь психологи надеются, что мультфильм доходчиво и просто покажет людям вред и опасность наркотиков.