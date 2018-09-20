Тиль Линдеманн из Rammstein признался в любви к Булгакову и Высоцкому

Музыкант рассказал, что в школьные годы он читал «из-под палки». Теперь же Тиль Линдеманн любит книги и ему нравится русская литература.

По словам певца из популярной рок-группы Rammstein, он учился в ГДР. В школе ему преподавали русскую литературу. Изначально он не любил чтение, однако сейчас «открыл для себя заново» произведения писателей России.

Тиль Линдеманн признался в любви к Булгакову и Высоцкому. Певец высоко ценит прозу автора романа «Мастер и Маргарита». Также рок-музыкант любит творчество поэта Высоцкого, его он называет «очень мощным».

Имя Тиля Линдеманна обсуждается не только из-за его пения в рок-группе Rammstein. В последнее время вокруг музыканта ходит масса слухов о его возможном романе с певицей Светланой Лободой. Якобы, украинская артистка родила от немецкого рокера дочь и назвала ее в честь отца именем Тильда. Совсем недавно Тиль Линдеманн подогрел слухи о романе с Лободой. Певец приехал за артисткой в больницу, где та находилась после операции на почке.