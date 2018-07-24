На Камчатке уволили бастующих горняков, которые требовали повысить им зарплату

Еще в конце октября 78 работников месторождения «Аметистовое» компании «Золото Камчатки» стали бастовать и перестали работать. Позже часть горняков снова приступили к работе, однако 33 человека продолжили свой протест.

На Камчатке из компании «Золото Камчатки» уволили бастующих горняков. 33 работника горно-обогатительного комбината «Аметистовое» требовали повысить им зарплату. В итоге, протест привел к тому, что их попросту уволили.

Часть протестующих согласилась снова начать работать, остальные решили продолжить забастовку. По словам представителя «Золота Камчатки» Дениса Дунюшкина, с бастующими проводятся беседы. Каждому из сотрудников, которые требовали повысить зарплаты, предлагается три варианта. Протестующие могут снова приступить к работе, написать заявление об увольнении или же их уволят по статье за прогул.

Также сообщается, что изначально горняки выступали за то, чтобы из зарплаты подняли с 85 тысяч до 160 тысяч рублей в месяц. Ситуация набирала обороты еще с октября. Сотрудники компании заранее писали о подготовке забастовки, но позже в их поселении отключили интернет. Горняки были недовольны тем, что для них увеличили норму выработки. Также они утверждали, что в Магадане и Якутии их коллеги получают куда больше денег. Горняки требовали бесплатных общежитий и улучшения условий труда.