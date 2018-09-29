Screen Rant определил худший фильм в истории мирового кино

Такой статус получила работа "День мертвецов: Злая кровь" от режиссера Гектора Эрнандеса. Антирейтинг составили по оценкам аналитического портала Rotten Tomatoes.

Согласно вердикту критиков, ремейк 2018 года стал недостойным наследием оригинального фильма "День мертвецов", снятого в 1985 году Джорджем Ромеро. Новая картина повествует о девушке Зои, которая стремится разработать лекарство от зомби-вируса на основе крови инфицированного пациента. В оригинале же проблема была куда масштабнее и спровоцировала конфликт внутри сообщества выживших. Из 15 кандидатов именно "День мертвецов" стал худшим в истории мирового кино.

На вторую позицию Screen Rant определил "Лепрекон 4: В космосе". В очередной части персонаж серии фантастических ужастиков досаждает пассажирам космического корабля. Вторая и третья части франшизы оказались в средине списка. Как отметили критики, последний фильм стал хуже предшественников из-за плохой компьютерной графики. Тройку худших закрыла комедия "Изгоняющий заново", являющаяся пародией на хоррор "Изгоняющий дьявола". Проект провалился из-за дефицита юмора.