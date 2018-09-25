В Сети опубликовали первый кадр финала «Игры престолов»

Сегодня, 11:39 \\ Мозаика

На фото Дейнерис Таргариен позирует рядом с Джоном Сноу, вместе им предстоит оказаться на севере. Деталями сюжета уже поделился исполнительный продюсер сериала Брайан Когман.

 Восьмой сезон «Игры престолов» был отснят уже в начале июля. Однако, премьера финала легендарной телеэпопеи состоится лишь весной 2019 года. «Игра престолов» транслируется на телеканале HBO с 2011 года, за это время зрители успели стать фанатами и почитателями истории. Финала ждут многие.

На фоне ажиотажа в Сети опубликовали первый кадр финального сезона «Игры престолов». Снимок разместил на своей обложке журнал Entertaiment Weekly, фотография также появилась в Twitter. Первый кадр, который показали поклонникам сериала, заворожил многих. В самом издании также появилось интервью исполнительного продюсера «Игры Престолов».

Брайан Когман рассказал, что финальный сезон объединит в себе всех персонажей со всеми сюжетными линиями. Все герои объединятся для противостояния общему врагу. Персонажи разберутся со своим прошлым и сделают моральный выбор, стоя перед неминуемой смертью.

Поклонники пришли в восторг от снимка. На нем «матерь драконов» Дейнерис Таргариен прижимается к Джону Сноу. Два основных персонажа сериала стали парой, это очень нравится фанатам.

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Автор - Анна Пушкина
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