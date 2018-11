В Сети опубликовали первый кадр финала «Игры престолов»

На фото Дейнерис Таргариен позирует рядом с Джоном Сноу, вместе им предстоит оказаться на севере. Деталями сюжета уже поделился исполнительный продюсер сериала Брайан Когман.

Восьмой сезон «Игры престолов» был отснят уже в начале июля. Однако, премьера финала легендарной телеэпопеи состоится лишь весной 2019 года. «Игра престолов» транслируется на телеканале HBO с 2011 года, за это время зрители успели стать фанатами и почитателями истории. Финала ждут многие.

На фоне ажиотажа в Сети опубликовали первый кадр финального сезона «Игры престолов». Снимок разместил на своей обложке журнал Entertaiment Weekly, фотография также появилась в Twitter. Первый кадр, который показали поклонникам сериала, заворожил многих. В самом издании также появилось интервью исполнительного продюсера «Игры Престолов».

The first official photo from #GameOfThrones’ final season is here! Get exclusive details on the most impossible finale in TV history in our report from the #GoT set: https://t.co/wjWGa4K2Yr pic.twitter.com/59aFZkCR0U