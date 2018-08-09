Актер из "Корейской войны" Владимир Тютюнник‍ скончался в Приморье

Народного артиста Российской Федерации не стало на 65-м году жизни. Он прославился как театральный, так и как киноактер.

Отечественные СМИ передают печальную новость, согласно которой 1 ноября скончался известный актер и заслуженный артист России Владимир Тютюнник‍. Как стало известно, у него были проблемы с сердцем, а смерть наступила вследствие инфаркта. За свою жизнь он сыграл больше двух сотен ролей. Большую популярность ему принесла роль в сериале "Корейская война". Тогда народный артист играл генерала армии США.

Съемки стали поворотным моментом в его жизни, ведь с тех пор его стали чаще приглашать сниматься в кино. После этого он исполнил роль в мини-сериале "Спец", где сыграл милиционера. Также его театральная карьера продолжила развиваться - несколько лет назад его позвали в театр драмы имени Комиссаржевской, чтобы там он исполнил роль генерала Ревунова-Караулова в спектакль "Свадьба&Свадьба".

Владимир Тютюнник умер в Приморье в Уссурийске, куда приехал из Кировограда. Первыми о его смерти сообщили коллеги из театра, в котором он работал последние два года. Все они опечалены произошедшим и отмечают, что работать с народным артистом для них было огромной честью.