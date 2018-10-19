Оливье, «Война и мир» и гимн: Россияне назвали символы народного единства

4 ноября в России будет отмечаться День народного единства. В канун праздника специалисты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, что же на самом деле объединяет россиян.

Исследование проводилось по ряду критериев. Россияне назвали любимые песни, блюда, фильмы, книги и главное, по их мнению, историческое событие. Главными символами России в ходе опроса были определены народ и патриотизм.

Победа в ВОВ, по мнению большинства россиян, стала главным историческим событием. Также россияне голосовали за события с Крымом, революцию 1917 года. Нашли и те, кто посчитал главной исторической вехой в хронологии событий России распад СССР.

Главной книгой и символом народного единства жители России назвали «Войну и мир» Льва Толстого. Также в списках лидировали Пушкин и Шолохов. «Ирония судьбы» стала главным российским фильмом, также россияне отметили фильм «Москва слезам не верит».

По мнению опрошенных, символом народного единства также является гимн России, на второй месте в список главных песен голосующие поставили «День Победы», а на третьем оказалась военная песня «Катюша».

Главным блюдом России оказалось оливье, также была отмечена селедка под шубой и борщ. В рейтинг попали еще и пельмени. Исходя из списка можно резюмировать о том, что символы народного единства для россиян представляют собой салат оливье, книга «Война и мир» и гимн России.