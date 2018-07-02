На 81-м году жизни скончалась народная артистка Ольга Седлецкая‍

Свой последний день рождения она отпраздновала всего месяц назад. С 1964 года вместе с мужем она жила в Магадане.

Отечественные СМИ сообщают печальную новость, согласно которой в России скончалась известная актриса театра и кино, заслуженная народная артистка Ольга Седлецкая‍. Согласно информации, которую предоставляет источник, ее не стало на 81-м году жизни.

Актриса родилась не в Магаданской области, однако прибыла туда по приглашению директора Магаданского театра Анны Грибковой. С тех пор она стала работать там вместе с супругом Львом Тузом, который являлся артистом оперетты.

Седлецкая‍ родилась в 1938 году. До того, как ее карьера начала развиваться, она окончила государственный институт театрального искусства им. А.В.Луначарского. Когда ей было всего лишь 19 лет, она стала лауреатом VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.