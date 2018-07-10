В Северной Осетии начали показывать развивающий мультфильм на своем языке

В интернете вышла первая серия развивающего анимационного сериала на осетинском языке.

В Северной Осетии запустили некоммерческий проект на родном языке. В интернете уже появился стартовый эпизод обучающего мультфильма, в котором разговаривают на осетинском языке. За первые минуты появления он набрал сотни просмотров. Об этом рассказал автор идеи Алан Салбиев, который занимает пост главы в управлении республики по информационным технологиям.

«Мультфильм только появился в сети, как начал стремительно набирать просмотры. Сейчас мы с единомышленниками занимаемся следующими эпизодами. Для удобства дошкольников, хотим разбить серии по темам. Именно такой возраст целевой аудитории способствует наилучшему запоминанию языка», - сообщил Алан Салбиев. В первой серии мультфильма, которая называется «Уардон тулы», что переводится на русский, как катящаяся телега, мальчик с осликом изучают домашний животный мир в песнях.