Участница прошлого «Голоса» Ян Гэ снимет новый фильм

Сегодня, 14:35 \\ Мозаика

Актриса, певица из Китая Ян Гэ выступит актрисой и режиссером фильма «Троица».

Китаянка Ян Гэ, которую многие впервые увидели в шестом сезоне вокального шоу «Голос», где она дошла до финала, возьмется за съемки еще одной картины. Фильм получил название «Троица». В нем пойдет речь о любви и вере. Ян Гэ не только в качестве режиссера возьмется за новую работу, но и в качестве актрисы главной роли.

Для артистки «Гоголь-центра» это будет второй фильм в кресле режиссера. Свою дебютную картину «Ню» Ян Гэ представляла на ММКФ. «В основу сценария «Троицы» вошла история одного близкого мне человека. Я не специально выбрала тему веры, меня просто впечатлили события, произошедшие с подругой», - рассказала Ян Гэ. В фильме героиня признается мужу в измене, что в будущем начинает менять жизнь всех участников треугольника. В финале девушка приходит к Богу. По словам продюсера Ольги Лесновой, кино демонстрирует один из путей прихода к вере.

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Автор - Антон Словацкий
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