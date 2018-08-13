Финалистка шоу «Голос» умерла от рака

Беверли МакКлеллан боролась за первое место в американской версии песенного шоу. Женщине было 49 лет, в 2018 году у нее диагностировали рак тела матки третьей стадии.

Издание Windsor Star сообщило о том, что в штате Калифорния умерла финалистка шоу «Голос». Беверли МакКлеллан была любимицей зрителей, во время «слепых прослушиваний» к ней повернулись сразу несколько судей, но она приняла решение участвовать в шоу в команде певицы Кристины Агилеры. Женщина принимала участие в первом сезоне проекта «Голос», она дошла до финала.

По данным СМИ, финалистка шоу «Голос» умерла от осложнений. Раковая болезнь стала причиной образования опухоли. Позже образование дало метастазы по всему телу. Беверли МакКлеллан до последнего сохраняла надежды одолеть болезнь, однако онкология была сильнее. В итоге, 30 октября финалистка шоу «Голос» скончалась от рака. Женщина лежала в госпитале, незадолго до дня гибели ее пришлось срочно госпитализировать. Состояние резко ухудшилось, поэтому друзья певицы всегда находились рядом с ней. Момент смерти финалистка шоу «Голос» не была одна, она умерла в окружении близких ей людей.