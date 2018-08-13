Финалистка шоу «Голос» умерла от рака

Сегодня, 12:02 \\ Мозаика

Беверли МакКлеллан боролась за первое место в американской версии песенного шоу. Женщине было 49 лет, в 2018 году у нее диагностировали рак тела матки третьей стадии.

 Издание Windsor Star сообщило о том, что в штате Калифорния умерла финалистка шоу «Голос». Беверли МакКлеллан была любимицей зрителей, во время «слепых прослушиваний» к ней повернулись сразу несколько судей, но она приняла решение участвовать в шоу в команде певицы Кристины Агилеры. Женщина принимала участие в первом сезоне проекта «Голос», она дошла до финала.

 По данным СМИ, финалистка шоу «Голос» умерла от осложнений. Раковая болезнь стала причиной образования опухоли. Позже образование дало метастазы по всему телу. Беверли МакКлеллан до последнего сохраняла надежды одолеть болезнь, однако онкология была сильнее. В итоге, 30 октября финалистка шоу «Голос» скончалась от рака. Женщина лежала в госпитале, незадолго до дня гибели ее пришлось срочно госпитализировать. Состояние резко ухудшилось, поэтому друзья певицы всегда находились рядом с ней. Момент смерти финалистка шоу «Голос» не была одна, она умерла в окружении близких ей людей.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Умерла актриса из фильма «Принцесса на горошине» Марина Ливанова

 Прославленной артистке театра и кино было 66 лет, в последние годы своей жизни Марина Ливанова сильно болела. Актриса умерла в воскресенье, 28 октября.

Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах

 По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть...

Создатели "Игры престолов" ищут экспертов для постельных сцен

Авторы нашумевшего многосерийного шедевра кинематографа расширили список вакансий.

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

В «Ленкоме» началось прощание с актером Николаем Караченцовым

 Проститься с известным артистом пришли несколько сотен людей, которые уже заполнили зал...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ