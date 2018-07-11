Режиссер Кустурица презентовал третью книгу

Новое произведение представляет из себя дневник, который автор вел со времен Боснийкой войны в 1992 года. Событие осветило национальное сербское телевидение.

Эмир Кустурица презентовал свою третью книгу в городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Она получила название "Зачем мне это нужно?". Режиссер отметил, что считает заглавный вопрос книги "экзистенциальным" и риторическим. Плохо, когда он возникает у людей посреди жизни, а не на её закате. Эмир Кустурица попытался ответить на него, сравнивая прошлое и настоящее. По его словам, сюжет наполнен "донкихотсвом" и некоторое долей идеализма.

Среди прочих гостей, презентацию работы посетил сербский президент Милорад Додик. Он назвал выход очередной книги Эмира Кустурицы большим событием для страны. Политический лидер добавил, что режиссер упоминает современные моральные ценности, которые связаны с историческими событиями. По мнению Милорада Додика, последние имеют тенденцию повторяться. Критики согласились и добавили, что Эмир Кустурица в книге попытался искренне описать свою жизнь в разрезе всех актуальных явлений и тем.