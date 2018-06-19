Русский музей готовит выставку неизвестных картин Малевича

Готовые работы и эскизы предоставлены ученицей знаменитого художника.

Международный культурный форум в Санкт-Петербурге порадует посетителей Русского музея уникальной выставкой, посвященной художнику Казимиру Малевичу. Ее уникальность состоит в том, что все экспонаты являются неизвестными работами мастера, которые сохранились у одной из его учениц. Информацию на днях озвучили представители музея.

На сайте Русского музея сообщается, что «Неожиданного Малевича» (так будет называться выставка), можно будет посетить, начиная с 15 ноября. Местом проведения выбран Михайловский замок. На мероприятии будут показаны 117 работ Казимира Малевича, которые ранее не были представлены широкой аудитории. Экспонаты музею подарила в 2017 году представительница Нины Суетиной – дочери Анны Лепорской, ученицы великого художника. Русский музей славится самым большим собранием картин Малевича во всем мире.