Русский музей готовит выставку неизвестных картин Малевича

Сегодня, 09:15 \\ Мозаика

Готовые работы и эскизы предоставлены ученицей знаменитого художника.

Международный культурный форум в Санкт-Петербурге порадует посетителей Русского музея уникальной выставкой, посвященной художнику Казимиру Малевичу. Ее уникальность состоит в том, что все экспонаты являются неизвестными работами мастера, которые сохранились у одной из его учениц. Информацию на днях озвучили представители музея.

На сайте Русского музея сообщается, что «Неожиданного Малевича» (так будет называться выставка), можно будет посетить, начиная с 15 ноября. Местом проведения выбран Михайловский замок. На мероприятии будут показаны 117 работ Казимира Малевича, которые ранее не были представлены широкой аудитории. Экспонаты музею подарила в 2017 году представительница Нины Суетиной – дочери Анны Лепорской, ученицы великого художника. Русский музей славится самым большим собранием картин Малевича во всем мире.

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Автор - Антон Словацкий
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