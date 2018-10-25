Forbes назвал 5 лучших ужасов 2018 года

Сегодня, 14:05 \\ Мозаика

Известный журнал огласил список из пяти самых страшных фильмов ужасов этого года.

На страницах популярного издания Forbes появилась пятерка лучших хорроров 2018 года. Абсолютным победителем признан фильм кинорежиссера Ари Астера под названием «Реинкарнация». Кстати, картина стала его дебютным проектом в полном метре. Сюжет фильма повествует историю художницы Энни Грэхем, которая сталкивается с различными жуткими вещами, связанными со смертью родной матери. Поучаствовать в «Реинкарнации» Астер пригласил Тони Колетта, Милли Шапиру и многих других.

Джон Красински и его «Тихое место» заняли вторую позицию в рейтинге журнала. Его триллер рассказывает историю семьи, проживающей в доме полном ужасных существ. Чтобы не привлекать к себе внимание, члены семьи общаются жестами и стараются избегать резких звуков. На 3 место Forbes определил комедийный фильм «Простите за беспокойство», снятый Бутсом Райли. Это фантастическая история о сотруднике колл-центра. Замыкают ТОП-5 фильмы «Хэллоуин» и «Аннигиляция».

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Автор - Антон Словацкий
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