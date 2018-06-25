Адель признали самой состоятельной британской певицей до 30 лет

Среди молодых звезд Великобритании по состоянию кошелька лидирует Адель.

В традиционном британском рейтинге, классифицирующем знаменитостей в возрасте до 30 лет по материальному состоянию, лидирующую позицию заняла певица Адель. Такая информация появилась на страницах газеты Daily Mail.

На сегодняшний день, состояние артистки приумножилось на 188 миллионов долларов за последний год. При этом последние гастроли Адель закончились в середине 2017 года, а альбом «25» был представлен слушателям в 2015. Но именно эта пластинка по-прежнему продолжает приносить британке многомиллионную прибыль. Сама Адель продолжает находиться в творческом отпуске, воспитывая вместе с супругом Симоном сына Анжело.

Вторую строчку в рейтинге занял еще один знаменитый певец и музыкант Эд Ширан. Замкнул тройку исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф.