В приквел «Игры престолов» пригласили Наоми Уоттс

Сегодня, 07:56 \\ Мозаика

Популярная английская актриса сыграет одну из главных ролей в новом сериале по выдуманному миру Джорджа Мартина.

Телеканал HBO назвал имя первой актрисы, которая примет участие в новом проекте, рассказывающем о Вестеросе до событий сериала «Игра престолов». Англичанка Наоми Уоттс согласилась на участие в приквеле. Информацию озвучил создатель «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин в своем блоге. «Продюсеры объявили Наоми Уоттс первой актрисой будущего сериала. Я очень взволнован. Добро пожаловать в Вестерос, Наоми! Скоро мы узнаем, кто составит ей компанию», - опубликовал писатель.

Создатели будущего спин-оффа не распространяются, кого именно сыграет Уоттс, но некоторые характеристики известны. Это будет состоятельная дама, которая хранит страшную тайну. Сериал уже получил рабочее название – «Долгая ночь». Сюжет остается в секрете. Новое шоу расскажет о битве людей и Иных, случившейся 1000 лет назад от событий «Игры престолов».

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Умерла актриса из фильма «Принцесса на горошине» Марина Ливанова

 Прославленной артистке театра и кино было 66 лет, в последние годы своей жизни Марина Ливанова сильно болела. Актриса умерла в воскресенье, 28 октября.

В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

 Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил...

Создатели "Игры престолов" ищут экспертов для постельных сцен

Авторы нашумевшего многосерийного шедевра кинематографа расширили список вакансий.

Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах

 По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть...

В «Ленкоме» началось прощание с актером Николаем Караченцовым

 Проститься с известным артистом пришли несколько сотен людей, которые уже заполнили зал...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ