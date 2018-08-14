В приквел «Игры престолов» пригласили Наоми Уоттс

Популярная английская актриса сыграет одну из главных ролей в новом сериале по выдуманному миру Джорджа Мартина.

Телеканал HBO назвал имя первой актрисы, которая примет участие в новом проекте, рассказывающем о Вестеросе до событий сериала «Игра престолов». Англичанка Наоми Уоттс согласилась на участие в приквеле. Информацию озвучил создатель «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин в своем блоге. «Продюсеры объявили Наоми Уоттс первой актрисой будущего сериала. Я очень взволнован. Добро пожаловать в Вестерос, Наоми! Скоро мы узнаем, кто составит ей компанию», - опубликовал писатель.

Создатели будущего спин-оффа не распространяются, кого именно сыграет Уоттс, но некоторые характеристики известны. Это будет состоятельная дама, которая хранит страшную тайну. Сериал уже получил рабочее название – «Долгая ночь». Сюжет остается в секрете. Новое шоу расскажет о битве людей и Иных, случившейся 1000 лет назад от событий «Игры престолов».