Андрей Тарковский мл. переснимет "Андрея Рублева"

Сын величайшего режиссера бывшего Советского Союза Андрея Тарковского снимет полную авторскую версию фильма «Андрей Рублев».

30 октября 2018 года через портал РИА Новости стало известно, что Андрей Тарковский мл. снимет полную версию «Андрея Рублева», которую не успел снять при жизни его отец. По словам сына, в версии, которую мы все знаем, хронометраж состовляет 184 минуты. Однако в полной версии отца, фильм имеет все 204 минуты. Двадцать минут было вырезано в ходе монтажа из-за того, что нужно было угодить цензуре, которая была в советское время. Андрей уточняет, что картина снималась на «Мосфильме» в 1964-1965 годах, однако фильм, да и то, обрезанный, мир увидел аж в 1971 году.

Сын известного режиссера сейчас поставил перед собой задачу, которая состоит в том, чтобы закончить работу своего отца, а также вырезать те моменты, которые не устраивали лично самого постановщика. В конце должно выйти 194 минуты фильмы. Андрей подчеркивает, что именно в таком виде картина станет более логична и внятна.

Тарковский младший рассказал, что из «Соляриса» также было вырезано 45 минут времени и только через 10 лет была показана полная версия киноленты в Италии. Остальные фильмы Тарковского вышли в свое время в таком же виде, в котором запланировал сам режиссер.