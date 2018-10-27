Дональд Трамп включил песню "Happy" на митинге после того, как расстреляли 11 человек

Певец Фаррел Уильямс жестко осудил поступок Дональда Трампа во время митинга, поддерживающего республиканцев, после стрельбы в Питтсбурге.

Продюсера и музыканта возмутило, что на митинге заиграла его песня «Happy» через пару часов после того, на синагогу в Питтсбурге напали неизвестные люди. Об этом сообщает американский журнал The Hollywood Reporter.

По словам из источника, Фаррел Уильямс в разъяренном виде написал письмо-обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу от лица своего адвоката. В письме он обратил внимание на случившееся в Питтсбурге: 11 человек было убито перед митингом безумным националистом. А после трагедии, на политическом мероприятии была включенная песня «Счастье». Фаррел заявил, что «ничего счастливого» в этом происшествии нет, а прав на использование песни никому не давали. Такое содержание имело письмо, написанное адвокатом Говардом Кингом.

Было добавлено, что права на использование своих песен Фаррел Уильямс не давал президенту Дональду Трампу и никогда не предоставит. Поступила угроза со стороны певца, что такой поступок будет считаться нарушением авторского права.

Напомним, что, кроме 11 смертей, также еще 6 человек получило ранения. Песня «Happy» была включена в треклист мультфильма «Гадкий я 2». В 2014 году песня заняла топ места различных хит парадов, завоевала престижную музыкальную награду «Грэмми» и стала самой популярной композицией. Больше миллиона просмотров собрал видеоклип на данную песню на Youtube-канале.

Ранее семья певца Prince заявила, что не разрешает Дональду Трампу использовать его песни на различных политических митингах. Такой протест также заявили группы R.E.M., Queen и Aerosmith.