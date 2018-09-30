Театральному режиссеру из Китая вручили медаль Пушкина

Вчера, 23:30 \\ Мозаика

Режиссер одного из китайских драмтеатров Мэн Цзинхуэй получил российскую государственную награду.

Китайский государственный драмтеатр пополнился обладателем престижной российской награды в области культуры. Медалью Пушкина наградили театрального режиссера Мэна Цзинхуэя. Маэстро принял награду из рук Татьяны Голиковой, занимающей пост заместителя премьер-министра. Она приняла участие в совещании Китайско-Российской группы по гуманитарным вопросам.

Цзинхуэй за свою карьеру поставил около 50 спектаклей, включая постановки российских произведений. В частности речь идет о «Клопе» Маяковского, «Самоубийце» Эрдмана и «Роковых яйцах» Булгакова. Режиссер отметил, что награда для него представляет большую честь и он не скрывает своего волнения. «Я всю жизнь занят в театральном искусстве, поэтому уверен, что именно здесь имеет большое значение международное сотрудничество. Именно культура является мостиком, объединяющим народы, помогающим знакомиться друг с другом», - прокомментировал Мэн, получая медаль Пушкина.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Умерла актриса из фильма «Принцесса на горошине» Марина Ливанова

 Прославленной артистке театра и кино было 66 лет, в последние годы своей жизни Марина Ливанова сильно болела. Актриса умерла в воскресенье, 28 октября.

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

Создатели "Игры престолов" ищут экспертов для постельных сцен

Авторы нашумевшего многосерийного шедевра кинематографа расширили список вакансий.

В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

 Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил...

В «Ленкоме» началось прощание с актером Николаем Караченцовым

 Проститься с известным артистом пришли несколько сотен людей, которые уже заполнили зал...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ