Театральному режиссеру из Китая вручили медаль Пушкина

Режиссер одного из китайских драмтеатров Мэн Цзинхуэй получил российскую государственную награду.

Китайский государственный драмтеатр пополнился обладателем престижной российской награды в области культуры. Медалью Пушкина наградили театрального режиссера Мэна Цзинхуэя. Маэстро принял награду из рук Татьяны Голиковой, занимающей пост заместителя премьер-министра. Она приняла участие в совещании Китайско-Российской группы по гуманитарным вопросам.

Цзинхуэй за свою карьеру поставил около 50 спектаклей, включая постановки российских произведений. В частности речь идет о «Клопе» Маяковского, «Самоубийце» Эрдмана и «Роковых яйцах» Булгакова. Режиссер отметил, что награда для него представляет большую честь и он не скрывает своего волнения. «Я всю жизнь занят в театральном искусстве, поэтому уверен, что именно здесь имеет большое значение международное сотрудничество. Именно культура является мостиком, объединяющим народы, помогающим знакомиться друг с другом», - прокомментировал Мэн, получая медаль Пушкина.