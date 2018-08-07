На канале «Россия 1» 5 ноября начнут показ сериала о Борисе Годунове

Представители канала объявили точную дату главной премьеры осени с Безруковым и Маковецким в главных ролях.

Долгожданная премьера крупного исторического проекта «Годунов» стартует на «России 1» на следующей неделе. Данную информацию предоставили в пресс-службе телеканала. Сериал порадует поклонников игрой известных актеров, включая Сергея Безрукова, Сергея Маковецкого, Андрея Мерзликина, Светланы Ходченковой и многих других.

По словам представителей «России 1», в проекте будет рассказано о реальных событиях российской истории, занимающих период перехода от Рюриковичей к Романовым. Режиссером сериала «Годунов» выступил Алексей Андрианов, известный россиянам по историческому проекту о Софии Палеолог. Исполнитель главной роли Сергей Безруков рассказал, что главной задачей было показать боярина Бориса Годунова максимально достоверным, а не списанным с творчества Пушкина. Поэтому над картиной работали многочисленные исторические группы.